الشمال القطري يرفض بيع بونجاح ويعده بمنصب إداري !

أغلقت إدارة نادي الشمال القطري، على لسان رئيس جهاز الكرة، مشعل العلي، أبواب الرحيل، في وجه المهاجم الدولي الجزائري، بغداد بونجاح.

وارتبط اسم مهاجم “الخضر” بالانتقال إلى الأهلي المصري. الذي يريده على سبيل الإعارة. تحسبا للمشاركة في مونديال الأندية المقررة ما بين جوان وجويلية 2025. بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونفى مشعل العلي، في تصريحات خص بها قنوات “الكأس” القطرية. كل الأخبار التي تحدثت عن انتقال بونجاح، إلى الأهلي المصري. مؤكدًا أن الملف أُغلق نهائيًا.

وقال العلي. في هذا الصدد: “التفريط في بونجاح، كان سيكون سقطة إدارية. إنه لاعب لا يُقدّر بثمن”.

قبل أن يضيف، ذات المتحدث: “نجهزه (يقصد بونجاح). ليكون مديرًا رياضيًا في المستقبل ضمن مشروع كبير مع الشمال.”