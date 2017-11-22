“الشمبيازليغ”:قمة اليوفي والبارصا تخطف الأنظار والأتلتيكو أمام الفرصة الأخيرة

تستكمل سهرة الأربعاء الجولة الخامسة من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا بإجراء ثماني مباريات أبرزها مواجهة اليوفي و البارصا.

القمة في “اليوفنتوس أرينا”

يستضيف اليوفي البارصا على ملعبه في اليوفنتوس أرينا وعينه على الفوز من أجل اللحاق بالبلوغرانا في الصدارة بـ 10نقاط.

و لحساب نفس المجموعة الرابعة يحطُ أولمبياكوس اليوناني الرحال بالبرتغال لمواجهة سبورتينغ لشبونة الباحث عن الفوز وإنتظار هزيمة اليوفي.

الأتلتيكو يلعبُ مصيره ضد روما.

يخوض أتلتيكو مدريد لقاءه ضد ضيفه روما مُتصدر المجموعة وهو أمام حتمية الفوز لإبقاء حظوظه كاملة في التأهل.

و ينتقل تشلسي الإنجليزي لمواجهة كارباكا أغدام الأذربيجاني وهدفه الفوز لضمان التأهل قبل الجولة الأخيرة.

البياسجي لضمان المركز الأول والبايرن لخطف التأهل

يستقبل باريس سان جرمان الفرنسي سيلتيك الأسكتلندي وعينه على تحقيق الفوز لضمان المركز الأول قبل الجولة الأخيرة.

و يرحل البايرن لمقابلة أندرلخت البلجيكي في لقاء تميل الكفة فيه لصالح زملاء ليفاندوفسكي الباحثين عن ضمان التأهل.

اليونايتد في مهمة سهلة

يواجه مانشستر يونايتد مُضيفه بازل السويسري وهو يحتاج إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل خاصة وأنه مُتصدر المجموعة بـ 12 نقطة.

وفي اللقاء الثاني لنفس المجموعة يستضيف سيسكا موسكو الروسي بنفيكا البرتغالي متذيل الترتيب.