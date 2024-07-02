“الشناوة” و”أبناء لعقيبة” يقضون الليلة أمام الملعب لإقتناء تذاكر النهائي

اضطر العشرات من أنصار مولودية الجزائر ونظرائهم من شباب بلوزداد، لقضاء ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، أمام ملعبي 5 جويلية و20 أوت، من أجل إقتناء تذاكر نهائي كأس الجزائر.

وتنطلق صبيحة اليوم الثلاثاء، عملية بيع التذاكر الخاصة بالنهائي المرتقب هذا الجمعة، بملعب 5 جويلية 62.

وحددت “الفاف” حصة 20 ألف تذكرة للشناوة ومثلها لأنصار شباب بلوزداد، في النهائي التاريخي، الذي ينتظر الفريقان، باعتباره الأول من نوعه بين الفريقان في هذه المنافسة.

وبالنظر لأهمية الموعد بين البطل والوصيف، وأيضا بالنظر إلى طابع اللقاء، لم يجد عشاق العميد والشباب حلا سوى المبيت أمام الملعب لإقتناء تذاكر النهائي.

للإشارة فإن التذاكر الخاصة بأنصار المولودية ستطرح بشبابيك ملعب 5 جويلية 62، بينما سيتم طرح حصة البلوزدادية بشبابيك ملعب 20 أوت 55.