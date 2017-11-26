سخّرت إدارة ملعب 5 جويلية الأولمبي، ما بين 85 و90 كاميرا مراقبة تحسبا لمباراة الداربي هذا الثلاثاء.

كشف مدير الملعب الحاج علي، أن المباراة عادية بالنسبة لإدارته، لكن الأنصار سيكونون تحت المراقبة خاصة وأن الأرضية جديدة ويجب الحفاظ عليها،

من دون نسيان بساط العدو على حافة الملعب.

وقال حاج علي في تصريح لـ “النهار”:”المباراة ستكون تحت مراقبة ما بين85 و90 كاميرا”.

وأضاف: “يرجى من الأنصار عدم رمي الألعاب النارية في الملعب حفاظا على المضمار، وأيضا الأرضية الجديدة”.

هذا وسبق وأن شهدت المباريات المثيرة بين العميد وسوسطارة حضورا جماهيريا كبيرا من الشناوة و أولاد البهجة.

كما تم تسجيل عدة ضحايا عنف جراء استعمال الألعاب النارية الخطيرة، على شاكلة “السينيال”.

وللحد من الظاهرة ستكون المدرجات تحت المراقبة، من دون نسيان التغطية الأمنية التي سيتم الكشف عنهاخلال الاجتماع الأمني غدا الإثنين.

هذا وتمسكت إدارة الملعب بقرار تحديد سعر التذكرة بـ500 دج، التي انطلقت صباح اليوم الأحد.