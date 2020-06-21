الشناوة وأولاد البهجة.. هكذا يفتخر شباب اليوم بشهداء الأمس

تشهد معاقل إتحاد العاصمة ومولودية الجزائر بالعاصمة تسابق أنصار الفريقين في نشر الرسومات جدارية التي تحمل صور شهداء الثورة، وبعض الشخصيات الفنية الجزائرية.

وقام أنصار إتحاد العاصمة ومولودية الجزائر باخليد شهداء الثورة المجيدة عبر جداريات زينوا بها أحياء العاصمة.

وكان الهدف من الرسومات الجدارية بالنسبة لأنصار المولودية هو الإحتفال بمئوية النادي التي تصادف العام 2021.

وحملت الرسومات الجدارية صورا لخيرة أبناء هذا الوطن على غرار بوعلام رحال،بن عبد الوهاب محمود،عرباجي عبد الرحمان،بوزرينة،عمر حمادي.