الشناوة يحضرون لـ “تيفو” عالمي وأولاد البهجة يقاطعون

تتجه أنظار عشاق المستديرة الجزائرية إلى مدرجات ملعب 5 جويلية الذي سيحتضن مباراة الداربي العاصمي بين إتحاد العاصمة ومولودية الجزائر.

وتعرف مدرجات الملعب الأولمبي تنافس كبير بين انصار المولودية والإتحاد في أغلب مباريات الداربي التي لعبها الفريقين خلال السنوات الأخيرة.

ويحضر الشناوة “لتيفو” عالمي خلال مواجهة اليوم بالمنعرج الجنوبي الذي يحتضن الألتراس الثلاثة للعميد المتمثلة “غرين كورسير، توالف بلاير، وفاردي ليوني”.

فيما عزف أنصار إتحاد العاصمة هذه المرة عن تحضير “تيفو” بسبب المشاكل التي يمر بها أولاد البهجة من ناحية التنظيم في المدرجات.

للتذكير فإن إتحاد العاصمة هو النادي الوحيد من القسم الأول الذي لا يضم “ألتراس” في صفوف جماهيره منذ دخول هذه الموضة إلى ملاعبنا.