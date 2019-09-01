“الشناوة” يخرجون جثمان مغني راب من قبره لالتقاط صور معه في كوت ديفوار!

تحولت مراسم جنازة نجم أغنية الراب في كوت ديفوار هوون أنج ديدييه، المعروف باسم “ديجي عرفات”، إلى أعمال عنف وشغب.

واندلعت مواجهات بين مشاركين في الجنازة من جمهور المغني الراحل، وبين أفراد الشرطة الإيفوارية، خلال حفل تأبين أقيم داخل ملعب.

وقد حضرت حشود ضخمة من جماهير المغني الراحل ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، لإلقاء النظرة الأخيرة على نجمهم المحبوب.

وخلال نقل الجثمان إلى قبره لدفنه، اقتحم مئات المحبين الموقع وأخرجوا الجثمان منه، وشرعوا في التقاط صور معه.

ويعرف عن جمهور أشهر مغني راب في إفريقيا أنهم يحملون اسم “لي شينوا” نسبة إلى عددهم الكبير، مقارنة مع محبي مغنين آخرين.

وتوفي “دي جي عرفات” الذي يتمتع بشعبية واسعة في كوت ديفوار وكل بلدان غرب إفريقيا عن عمر 33 عاما إثر حادث مرور.

وكان المغني “دي جي عرفات” خلال الحادث على متن دراجة نارية، قبل أن يصاب بكسر على مستوى الجمجمة.