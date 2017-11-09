الشناوة يردون على قرباج: “المولودية والدُخان يضرولك صحتك”

رد أنصار مولودية الجزائر مرةأخرى، على تصريحات رئيس الرابطة المحترفة محفوظ قرباج التي هاجم فيها المدرب الفرنسي كازوني.

ورفع الشناوة رايات في مدرجات ملعب 20 أوت اليوم بمناسبة مواجهة النصرية، كتب عليها: “سيدي.. المولودية والتدخين يضران بصحتك”.

والمعروف عن قرباج إدمانه التدخين، ويدخن بشكل خاص “الأفراز”.

وكان قرباج، قد أكد في تصريح خص به “النهار” منذ عدة أيام، أن كازوني “ماكان والو” وأنه سيمثل أمام لجنة الإنضباط بعد تصريحاته التي انتقد فيها البرمجة.

وتنزل المولودية ضيفة على نصر حسين داي بملعب 20 أوت، عشية اليوم الخميس برسم الجولة 11 من الرابطة المحترفة الأولى.