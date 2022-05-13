الشناوي:”نسينا لقاء الذهاب ونسعى للتأهل لنهائي رابطة الأبطال”
بقلم فيصل زيان بوزيان
أكد حارس الأهلي المصري، محمد الشناوي، على حرص فريقه للتأهل للمباراة النهائية لرابطة أبطال إفريقيا رغم صعوبة لقاء وفاق سطيف.
وصرح الشناوي على هامش الندوة الصحفية التي تسبق اللقاء:”المباراة ستكون صعبة ضد الوفاق، الذي يملك تعدادا جيدا”.
كما أضاف الشناوي:” لقد نسينا مباراة الذهاب، ونحن مركزين على مباراة العودة للتأهل للنهائي”.
وأكد الشناوي:” المباراة صعبة، لاعبينا مركزين للتسجيل الأهداف، ولن نمنح الفرصة للمنافس للتسجيل”.
كما أوضح محمد الشناوي:”سبق لي مواجهة الوفاق في 2018، وأعلم ما ينتظرنا أمام ضغط الجمهور الجزائري”.
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