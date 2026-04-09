الشناوي: “شباب بلوزداد فريق كبير ونحن متعودون على الضغط”

تحدث حارس مرمى نادي الزمالك المصري، محمود الشناوي، عن مبارتهم المقبلة ضد شباب بلوزداد، معترفا بأن هذا الأخير فريق كبير، وبأنهم متعودون على الضغط.

وصرح محمود الشناوي، في هذا الخصوص: “لاتوجد مباراة سهلة، خاصة في في الدور النصف نهائي”.

كما أضاف حارس مرمى نادي الزمالك: “بلوغ فريق شباب بلوزداد، الدور النصف نهائي، دليل على أنه فريق جيد، ومحترم”.

وتابع محمود الشناوي: “نحن كلاعبين في فريق كبير بحجم الزمالك، الضغط أمر عادي بالنسبة لنا، كوننا متعودين على ذلك”.