الشناوي: “شبيبة القبائل فريق محترم ونحن جئنا بنية تحقيق الفوز”

اعترف حارس مرمى الأهلي المصري، محمد الشناوي، بصعوبة مباراتهم المقبلة ضد شبيبة القبائل، مؤكدا في ذات الوقت نيتهم في تحقيق الفوز.

وقال الشناوي، بخصوص هذه المباراة، اليوم الجمعة، خلال الندوة الصحفية: “لا توجد مباراة سهلة، خاصة وأننا سنلعب في الجزائر”.

كما أضاف: “شبيبة القبائل فريق محترم، يريد الفوز في ملعبه، وأمام جمهوره، ما سيجعل هذه المبارة جد صعبة”.

وتابع محمد الشناوي: “حضرنا بشكل جيد لهذه المباراة، وتنقلنا بنية تحقيق الفوز، من أجل البقاء في صدارة مجمعتنا، وضمان التأهل”.