الشناوي: “نسعى للفوز بنهائي السوبر ومواصلة مسيرة البطولات”
بقلم كريم تيغرمت
أكد قائد نادي الأهلي المصري، الحارس محمد الشناوي، عزمه رفقة زملائه، على تحقيق الفوز أمام اتحاد العاصمة، والتتويج بكأس السوبر الإفريقي.
وصرح الشناوي، في مرتمر صحفي: “سنخوض النهائي أمام منافس له كل الاحترام، وفريقنا على أتم الاستعداد بعد التحضيرات الصيفية التي سيقت انطلاق الموسم”.
كما أضاف: “تعودنا أن نسعى للفوز باللقب، وما يزيد من صعوبة المهمة أنها بطولة من مباراة واحدة، ونسعى إلى الفوز بها ومواصلة مسيرة البطولات”.
وتابع محمد الشناوي: “سعداء باللعب في السعودية، ووسط جمهورنا هنا، وننتظر دعمهم في هذه المباراة الصعبة التي نسعى لتحقيق الفوز فيها والتتويج بالكأس”.
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