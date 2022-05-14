الشناوي يثني على حارس الوفاق سفيان خذايرية

أثنى حارس الأهلي المصري، محمد الشناوي، على نظيره من الوفاق سفيان خذايرية، ومساهمته في بلوغ الوفاق نصف نهائي رابطة الأبطال.

وصرح الشناوي، خلال الندوة الصحفية: “خذايرية من الحراس الكبار، وكان له دور كبير في بلوغ الوفاق نصف نهائي رابطة الأبطال”.

كما أضاف: “في الفترة الماضية، قدم خذايرية أداءً كبيرا جدا مع الوفاق، وتحدثت معه في القاهرة، واكتشفت شخصيته المميزة”.

يذكر أن وفاق سطيف، يستضيف سهرة اليوم الأهلي المصري، ضمن لقاء العودة من نصف نهائي رابطة الأبطال.