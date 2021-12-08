الشناوي يُوجه رسالة لبونجاح بعد حادثة الاصابة !

وجه قائد المُنتخب المصري “محمد الشناوي” رسالة خاصة للنجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح.

حارس الأهلي المصري نشر صورة لبغداد بونجاح على ستوري حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

وأرفق “الشناوي” الصورة التي نشرها سهرة اليوم الأربعاء:”ألف سلامة بغداد بونجاح”.

وكان بونجاح قد أصيب اثر ارتطدام قوي مع حارس المصريين في موقعة الثلاثاء.

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أكد المُهاجم الجزائري بغداد بونجاح أن خروجه الاضطراري مابين الشوطين في مواجهة مصر أثر كثيرا على الخضر.

كما قال لاعب السد القطري في تصريحات خص بها اليوم الأربعاء الموقع الرسمي للفاف على “اليوتيوب”.

“قدمت شوط أول رائع أمام الفراعنة ، وقُمت بالضغط على المُدافعين المصريين ولم أسمح لهم بالصعود بالكرة”.

“خلقنا العديد من الفرص أمام مصر في الشوط الأول وكنا قادرين على تسجيل أكثر من هدف، لكن لو لم أغادر في الشوط الثاني لتغيرت الأمور، وكنت قادرا على ترجمة الفرص الى أهداف”.

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نقل سهرة اليوم الثلاثاء النجم الدولي الجزائري “بغداد بونجاح” الى المستشفى. ونشر لاعب السد القطري صورة له وهو على متن سيارة الاسعاف أثناء نقله الى المستشفى.

الصورة التي نشرها ابن ولاية وهران بونجاح على ستوري حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” أرفقها بايموجي “دعاء”.

وانتهى لقاء الأشقاء بين المنتخب الوطني الجزائري ونظيره المصري سهرة اليوم الثلاثاء بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

ومنح محمد أمين توغاي التقدم للخضر في الدقيقة الـ19 بينما عدل عمرو السولية لمصر من ركلة جزاء في الدقيقة الـ60.

المواجهة التي جرت بملعب الجنوب بقطر تدخل لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لمنافسة كأس العرب للمنتخبات فيفا قطر 2021. وتقاسم الخضر والفراعنة صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط لكل منتخب.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم سهرة السبت المُقبل الى العاصمة القطرية الدوحة. وذلك لمشاهدة مواجهة المنتخب الوطني الجزائري أمام نظيره المغربي لحساب الدور ربع النهائي من منافسة كأس العرب فيفا قطر 2021.

اللقاء المقرر بداية من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت الجزائر لا يقبل القسمة على اثنين. وستلعب المواجهة بملعب الثمامة المونديالي على أمل بلوغ الخضر للمربع الذهبي.

ووجه الناخب الوطني للخضر مجيد بوقرة رسالة مباشرة لخصمه القادم في الدور ربع النهائي لمنافسة كأس العرب فيفا قطر 2021.

وقال “الماجيك” قال في تصريحات صحفية مُباشرة بعد نهاية مواجهة منتخب مصر. “عندما تشارك في منافسة كبيرة وتريد الذهاب بعيدا فمن المؤكد أنك ستواجه منتخبات قوية”.

وأضاف “المنتخب المغربي من بين هاته المنتخبات حيث ستكون مواجهة السبت عبارة عن داربي كبير ونحن هنا للذهاب بعيدا”. وختم “الآن علينا التركيز على الاسترجاع من أجل أن نكون جاهزين لموقعة السبت”.

وعبر المدرب المنتخب الوطني عن عدم رضاه من قرارات الحكم الذي أدار مواجهة الخضر أمام مصر. و قال “الماجيك” في تصريحات صحفية مباشرة عقب نهاية اللقاء:”كانت لدينا فترات جيدة في اللقاء وكانت لدينا أيضا فترات سيئة”.

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