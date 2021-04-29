“الشنوي” يجر مسلوب للتحقيق في قضية كوكايين وتبييض الأموال

وجد الدولي الجزائري السابق وليد مسلوب نفسه في مواجهة الشرطة الفرنسية، في قضية مخدرات، وتبييض أموال.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن الشرطة الفرنسية اعتقلت مجموعة من الأشخاص بحوزتهم 3 كلغ من الكوكايين، ومبلغ 175 ألف أورو، بالإضافة لمجموعة من السيارات الفارهة.

وخلال التحقيق في القضية، اتضح أن أحد المعتقلين والملقب بـ”الشنوي”، كان يتعامل مع مسلوب في بيع، وشراء سيارات فارهة، (لامبرغيني، مرسيدس، أودي).

وبسبب العلاقة التي كانت تربطه بالمتهم الملقب بـ”الشنوي”، وجد مسلوب نفسه أمام قاضي التحقيق لتبرير رصيده البنكي، وكيفية اقتنائه لهذه السيارات.

وأكد محامي الدولي الجزائري السابق، أنه وليد مسلوب، لا علاقة له بهذه القضية، وهو مجرد ضحية، حيث تم استغلاله.