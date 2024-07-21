الشهادة المزدوجة.. هذا جديد تسجيلات طلبة البكالوريا

أعلن مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالإعلام الرقمي والمعلومة الإحصائية، عبد الجبار داودي، عن استكمال الترتيبات التنظيمية والتقنية الخاصة باستقبال وتسجيل الطلبة الجدد الناجحين في شهادة البكالوريا.

وقال ذات المسؤول، في لقاء مع القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، هذا الأحد، أن مرحلة التسجيلات الأولية ستكون بدءاً من هذا الثلاثاء لتستمر إلى غاية السبت المقبل عن طريق التسجيل عن بعد.

وقال داودي إنّ المؤسسات الجامعية الـ 115، ستستقبل هذه السنة أكبر عدد من الطلبة منذ الاستقلال. بزيادة تقدر بأكثر من 8.23 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية. مؤكداً أنّ التسجيلات ستكون رقمية محضة في كل المراحل.

وكشف أن جديد هذه السنة هو طرح بوابة إلكترونية تتضمن ثلاث منصات. أولها منصة “توجيهكم” وتقوم بعرض المنشور الوزاري الخاص بتوجيه حملة شهادة البكالوريا وتتميز بخاصية “التفاعلية”.

وتمّ هذه السنة إضافة اللغة الانجليزية إلى جانب اللغتين العربية والفرنسية المعتمدتين. فضلاً عن استحداث خانة لشرح الرموز الخاصة بمختلف التخصصات.

وقال ذات المتحدث: “في مقام ثانٍ، جرى تفعيل منصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. وهذا التطبيق موجّه لمحاكاة ومساعدة الطالب لاختيار أفضل وأحسن التخصّصات. ولها القدرة على معالجة أكثر من عشرة ملايين نقطة تخص السنوات الخمس الأخيرة مما يمكّن من إجراء مقارنة تخص نسب النجاح في كل تخصص لكل طالب”.

وأضاف داودي: “ثالثاً، هناك التطبيق الخاص بـ “تكوين المسار” ويسمح للطلبة بمعرفة مساراتهم المهنية بعد اختيار التكوين والتخصص. ويتضمن التطبيق فضاءً للطلبة للاستعلام عن الخدمات الجامعية والأرقام والبيانات” .

تحديث وتحيين وتخصصات جديدة والشهادة المزدوجة

وكشف مستشار الوزير أنّ خارطة التكوين ستتزين بتخصصات جديدة، تتصدرها “المدرسة الوطنية العليا للأمن السيبراني” بالقطب العلمي والتكنولوجي بسيدي عبدالله. الذي يحمل اسم الشهيد عبد الحفيظ احدادن.

وأوضح داودي: “المدرسة مشروع بارز واستراتيجي لأنها تتعلق بضمان السيادة الرقمية للبلاد. وتخضع إلى الوصاية المزدوجة لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والدفاع الوطني. وننتظر أن تستقطب عدداً كبيراً من متفوقي بكالوريا 2024 .”

وأضاف: “أدرجنا هذه السنة أيضاً “الشهادة المزدوجة”. فبشهادة بكالوريا واحدة، يمكن للطالب أن يتابع الدراسة في تخصصيين مختلفين ويتحصل خلال ثلاث أو خمس سنوات من عمر التكوين، على شهادتين في تخصصين مختلفين.

وتابع قائلاً: “مراعاة لما يحصل في العالم وخاصةً فيما يُعرف بمهن الغد وطب الغد. سيستفيد طلبة العلوم الطبية لأول مرة من شهادة مزدوجة ضمن خمسة عروض جديدة للتكوين في العلوم الطبية. ومنها تكوين أطباء مختصين في الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات الضخمة والبيو - معلوماتية وغيرها .”

كما كشف عبد الجبار داودي عن إدراج تخصصات جديدة في بعض المدن. منها إدراج تخصص “هندسة النسيج” بجامعة غليزان باعتبارها صارت معقلاً للصناعات النسيجية في البلاد.

كما أعلن ضيف الإذاعة عن إدراج خمسة عروض ضمن الشبكة الموضوعاتية في مجال الصناعات التكنولوجية للسيارات. بهدف الإعداد لقيام قاعدة صناعية حقيقية تواكب الإرادة السياسية الواضحة لدعم صناعة السيارات في الجزائر.