«الشهرية» قبــــل 16 أوت لعمال الوظيف العمومي

الإجراء استثنائي ويشمل موظفي كل القطاعات لتمكينهم من اقتناء الأضاحي

الأجور التي تصب ابتداء من 22 أوت تم تقديم موعدها إلى 14 أوت

«بريد الجزائر» يتوقع بلوغ 4 ملايين عملية مالية يوميا الأسبوع المقبل

تلقت المديرية العامة لبريد الجزائر إخطارات من كل القطاعات من أجل ضمان عملية صب أجور عمالهم قبل عيد الأضحى المبارك، قصد تمكين الموظفين من اقتناء الأضاحي، على أن تكون آخر عملية قبل 16 أوت الجاري.

وضعت المديرية العام لبريد الجزائر برنامجا خاصا للتماشي مع عملية صب الأجور «المسبقة» التي قررت تطبيقها كل القطاعات، خاصة منها في القطاع العام، الذي يمثل الكتلة الأكبر من الزبائن لدى مؤسسة بريد الجزائر، على غرار قطاعات الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التربية وكذا الأمن الوطني والمنتسبين لوزارة الدفاع الوطني.

وقال المصدر الذي أورد الخبر لـ«النهار»، إنه تم وضع مخطط من أجل تنظيم عملية صب الأجور قبل الموعد المحدد الذي أقرته أهم القطاعات، حيث سيكون آخر تاريخ لصب رواتب الموظفين في يوم 15 أوت الجاري، من أجل تمكينهم من سحب رواتبهم بشكل مريح وتفادي الندرة في السيولة.

وحسب مصدر «النهار»، فإن كل تواريخ صب الرواتب للموظفين تم تقديمها، حيث تم تحديد تاريخ 14 أوت بالنسبة للموظفين الذين يحصلون على رواتبهم خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 أوت، أما الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بتاريخ 26 أوت إلى غاية آخر الشهر فتم تقديمها إلى 15 من نفس الشهر.

وسيكون على رؤساء المكاتب البريدية وفقا لتعلميات المديرية العامة للبريد، بالعمل بنظام يتماشى مع الأجندة التي تم وضعها من أجل تمكين كل الموظفين من التحصل على أجورهم في ظروف عادية.

إلى ذلك، قالت مصادر «النهار» إن عدد العمليات المالية خلال الأسبوع الأخير الذي يسبق عيد الأضحى، ستزداد بشكل كبير على مستوى أغلب مكاتب البريد، حيث تم وضع كل الإمكانيات البشرية من أجل تمكين الزبائن من سحب أموالهم، حيث من المنتظر أن تبلغ هذه الفترة ذروتها من خلال العمليات بتسجيل أرقام تصل إلى 4 ملايين عملية يوميا.

وحسب الأرقام التي يتوقعها بريد الجزائر، فإن المبالغ التي سيتم سحبها يوميا خلال هذه الفترة ستكون بين 27 ألف مليار سنتيم و30 ألف مليار سنتيم، وهو ما يكشف حجم العمليات المالية الهامة التي يتم معالجتها خلال الأعياد والمناسات.