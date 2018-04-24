الشهيد إسماعيل دوسن قائد الطائرة يوارى الثرى بالبليدة

شيع اليوم الثلاثاء الالاف من المواطنين جثمان الشهيد المقدم إسماعيل دوسن قائد الطائرة العسكرية التي تحطمت بالقرب من مطار بوفاريك.

وقد ووري الشهيد كل من بمقبرة الشهداء بحي 13 ماي بوسط المدينة وسط حضور رسمي وشعبي حاشد.

وحضر مراسيم الدفن وزير الاتصال جمال كعوان والسلطات المدنية وعلى رأسهم والي البليدة مصطفى العياضي.

إضافة إلى السلطات العسكرية وعلى رأسهم اللواء جبوري حسان نائب قائد الناحية العسكرية الأولى وجمع غفير من المواطنين.

وقال كعوان “نترحم على الفقيد وندعو له بالرحمة ونحن هنا اليوم نقف مع عائلته ونؤازرها في هذه المحنة التي ألمت بها”.

ومن جهته أشاد رئيس بلدية أولاد يعيش مصطفى دربال الذي حضر تشييع الجنازة بأخلاق الفقيد الذي عرفه عن قرب

ووصفه ب”الرجل النبيل الذي سعى في خدمة وطنه و لم يتوان يوما عن مساعدة كل من يحتاج إليه.”

وقال دربال أن كل أولاد يعيش والبليدة والجزائرككل حزينة على فقدان هذا الرجل الفذ الذي أفنى سنوات عمره في خدمة الوطن و المؤسسة العسكرية.

وللإشارة طائرة عسكرية قد تحطمت في 11 أفريل الجاري بمنطقة بوفاريك مما أودى بحياة257 راكبا من بينهم 10من طاقم الطائرة.