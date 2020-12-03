الشهيد العسكري الرقيب الأول “سيف الدين للماية” يوارى الثرى بالمدية

وري الشهيد العسكري، الرقيب الأول “سيف الدين للماية”، الثرى، اليوم الخميس، بمقبرة الشرفة بالبرواقية في المدية.

وتم تشييع شهيد الواجب، بحضور جمع غفير من المواطنين، في المدية.

واستشهد صباح أمس الأربعاء، الرقيب الأول، للماية سيف الدين، إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية بجيجل، حسب ما كشفته وزارة الدفاع الوطني.

وقدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السعيد شنقريحة، خالص التعازي لأسرة الشهيد وذويه.

وجدد شنقريحة حرص وعزم قوات الجيش على مواصلة مكافحة الارهاب حتى القضاء عليه، حفاظا على الأمن والاستقرار عبر ربوع الوطن.