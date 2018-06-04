الشهيد “رفيق رجم” من خيرة القوات الخاصة بالجيش الشعبي الوطني

ارتقى العسكري الشهيد “رفيق رجم” صاحب الـ22 ربيعا عريف في القوات الخاصة بالجيش الوطني الشعبي.

الذي استشهد اثر انحراف الطائرة العسكرية أثناء هبوطها بمدرج مطار محمد خيضر بولاية بسكرة.

النهار تنقلت إلى منزل شهيد الواجب “رفيق” الذي يقع في أعالي منطقة “كاف صالح” التابعة إلى بلدية ديدوش مراد بقسنطينة.

وتلقى والد الشهيد واجب العزاء من النهار، الذي لم يستطع التصريح بسبب الصدمة التي نزلت على العائلة.

ويعد الشهيد رفيق وهو الابن البكر تناول وجبة الافطار السبت وعاد إلى ثكنته ليلا، وفي صباح الأحد جاءت الساعة.

والتحق بصفوف الجيش منذ 3 سنوات، قبل أن يطلق الحياة المدنية كان رياضيا في الفنون القتالية.