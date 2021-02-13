الشهيد علي معاشي.. لجنة موسعة تضم خبراء لمعرفة قبره بتيارت

شيخ من عين وسارة أبلغهم بمكان تواجد رفات الشهيد

الشهيد نكلت به فرنسا واخفت جثته منذ 1958

عقدت مديرية المجاهدين لتيارت، لقاءً ضم عدة مديريات ولائية بحضور ممثلين،عن الأسرة الثورية للشروع بالبحث عن قبر الشهيد علي معاشي.

ويأتي البحث استغلالا لمعلومات وردت إلى ذات المديرية،عن تحديد قبر الشهيد علي معاشي المجهول منذ استشهاده بـ8 جوان سنة 1958.

وقام الاستعمار بنكل جثة الشهيد رفقة اثنين من رفقائه بساحة “كارنو” المعروفة الآن باسم ساحة الشهداء،واخفت فرنسا جثثهم بمكان مجهول.

وتتكون اللجنة التي تضم مديرية المجاهدين والثقافة والحماية المدنية والدرك الوطني والشرطة والأسرة الثورية وعائلة الشهيد.

وقام شخص بالاتصال يقيم بعين وسارة التابعة للجلفة بمديرية المجاهدين بتيارت وأبلغهم معرفته بمكان تواجد رفاة الشهيد علي معاشي.

الأمر الذي جعل المديرية تشرع باتخاذ الإجراءات والتدابير للتحقق من المعلومات.

وحسب مصادر مسؤولة،فإن المعني البالغ من العمر 71 سنة، قال لمسؤولي مديرية المجاهدين إن والده أخبره،بمكان تواجد القبر قبل وفاته.

وتلقى والد الشخص، المعلومة بدوره من طرف أحد المعمرين الفرنسيين آنذاك، وأبلغهم عن وجود رفاة الشهيد رفقة آخرين داخل بئر.

وتقع البئر بمنطقة سيد عابد طريق بلدية السوقر،مستدلا “في حالة العثور عليها” بأنها مقطوعة الرأس حسبما أبُلغ من والده المتوفي.

ومن المنتظر أن تشرع اللجنة بمعاينة الموقع بمشاركة طبيب شرعي وخبراء بالحمض النووي ADN للتأكد من المعلومة.

ولم تعرف بعد أسباب عدم ابلاغ المعني “صاحب المعلومة” وصمته كل هذه المدة.

للإشارة، شغل هذا الأمر الجزائريين وعائلة الشهيد علي معاشي صاحب رائعة “انغام الجزائر” الذي مازال قبره مجهولا الى غاية اللحظة.