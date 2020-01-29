الشهيد مجاهدي عزيز يشيع إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه في وهران

ودعت الجزائر شهيدا آخر من أبنائها الخيرين المقدم مجاهدي عزيز الذي استشهد في حادث سقوط طائرة عسكرية ليلة أول أمس.

وذلك خلال قيامه رفقة مساعده الشهيد الملازم الاول طواهرية حسين بطلعة ليلية تدريبية بضواحي مشتة شيموط على بعد 16 كلم من بلدية عين الزيتون التابعة لولاية أم البواقي الناحية العسكرية الخامسة.

اين تم تشييع جثمان الشهيد في أجواء مهيبة خيّم عليه حزن وأسى كبيرين شيع جمع غفير من المواطنين.

وبحضور السلطات المدنية والعسكرية شهيد الواجب الوطنيإلى مثواه الأخير بمقبرة الشهداء العين البيضاء في مسقط رأسه وهران.

وتم ذكر مناقب الشهيد الذي يشهد له بأخلاقه العالية، بشجاعته وبعشقه اللامحدود لوطنه.

