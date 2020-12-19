الشهيد محمد الأمين الوافي يوارى الثرى في تلمسان

تم، اليوم السبت، في ولاية تلمسان، تشييع جثمان، الشهيد محمد الأمين الوافي، الذي قضى نحبه إثر سقوط مروحية عسكرية،بتيبازة.

وتم تشييع جثمان شهيد الواجب الوطني بحضور اطارات من الجيش الوطني الشعبي ومختلف إطارات الهيئات الرسمية وأسرة الشهيد.

وجاء في الكلمة التأبينية على روح الشهيد محمد الأمين الوافي:

“جئنا لنودع اليوم الشهيد محمد الأمبين الوافي، من مواليد 2 فيفري 1980 بولاية مستغانم”.

وانخرط الشهيد في صفوف الجيش الوطني الشعبي بتاريخ 9 أكتوبر 1999 بالمدرسة العليا للطيران بالناحية العسكرية الثانية.

وبعد نهاية التربص، انتقل الشهيد الى العمل الميداني بمختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، ليتدرج في الرتب عن جدارة واستحقاق.

وتقلد الشهيد العديد من الوظائف، كما تابع عدة تربصات، حيث كان إطارا متميزا وضابطا ساميا مرموقا.

للإشارة، تم صباح اليوم بالمستشفى المركزي للجيش في عين النعجة، رفع جثامين شهداء الواجب الوطني.

وقدمت للشهداء، التشريفات العسكرية بحضور الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مرفوقا بإطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي.

للتذكير، استشهد 3 ضباط، على إثر سقوط مروحية البحث والإنقاذ العسكرية من نوع (MS-25 Merlin) التابعة لقيادة القوات البحرية.

وسقطت الطائرة المروحية، أثناء قيام طاقمها بمهمة مأمورة، صباح يوم الأربعاء في حدود الساعة 11:25، بعرض البحر في مدينة بوهارون، بتيبازة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، يتعلق الأمر بالمقدم خروسة نور الدين، والمقدم الوافي محمد الأمين، والملازم الأول بوزايدة نورالدين.