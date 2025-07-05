قناة النهار الشواطئ الصخرية.. ملاذ خطر لشباب يعشقون الهدوء والعزلة بقلم قناة النهار نشر في 05 جويلية 2025 - 14:54 شارك غرِّد أرسل 19 0 الشواطئ الصخرية.. ملاذ خطر لشباب يعشقون الهدوء والعزلة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Tl4iO اقرأ أيضا كنزة مرسلي : " جمهوري يسحق نطل عليه لكن صرالي مشكل في حسابي" قناة النهار 05 جويلية شاهد..سيدة تجتاز الباك في عمر 45 سنة بدعم كبير من زوجها ! قناة النهار 18 جوان هكذا هي وجوه المترشحين قبل توزيع المواضيع.."الإبتسامة حاضرة" قناة النهار 15 جوان شاهد لحظة الإعلان عن نتائج البيام من متوسطة عيسات إيدير بسيدي محمد قناة النهار 28 جوان وهران : مملكة الشيفون..الوجهة المفضلة للباحثين عن الجودة والأناقة وبأسعار معقولة قناة النهار 25 جوان هكذا كان إنطباع مترشح من شعبة آداب و فلسفة حول موضوع اللغة العربية قناة النهار 15 جوان