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قناة النهار

الشواطئ الصخرية.. ملاذ خطر لشباب يعشقون الهدوء والعزلة

بقلم قناة النهار
الشواطئ الصخرية.. ملاذ خطر لشباب يعشقون الهدوء والعزلة
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الشواطئ الصخرية.. ملاذ خطر لشباب يعشقون الهدوء والعزلة

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