الشوربة البيضاء الجزائرية الرابعة عالميا

احتلت الشوربة البيضاء الجزائرية، المرتبة الرابعة عالميا، في ترتيب أحسن حساء من قبل موقع فن الطهي الشهير TasteAtlas.

كما يتم إعداد هذا الطبق النموذجي للجزائر بشكل خاص، في عدة مناطق من البلاد. ويقدم كطبق أولي في شهر رمضان.

المكون الرئيسي لشوربة بيضاء هو الدجاج. وتضاف إلى هذا الأخير مكونات أخرى، مثل البصل والجزر والكرفس والثوم والزبدة والقرفة والحمص.

ويمكن تقديم هذا الطبق الغني والمغذي كفاتح للشهية خلال الشهر الكريم.

وفقًا لتصنيف TasteAtlas الجديد ، يظهر “الشوربة البيضاء” في قائمة أفضل 10 أنواع من أفضل أنواع الحساء في العالم. وتم تصنيفها في المرتبة 4 بالعالم بنتيجة 4.5 / 5.