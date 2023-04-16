الشوربة البيضاء الجزائرية تحتل المرتبة الثانية عربيا و32 عالميا

احتلت الشوربة البيضاء الجزائرية، المرتبة الثانية عربيا و32 عالميا، في ترتيب أحسن حساء من قبل موقع فن الطهي الشهير TasteAtlas.

في الواقع ، تم تسليط الضوء للتو على تخصص جزائري آخر من قبل الموقع العالمي. TasteAtlas، إنه “Chorba Beida” أو الحساء الأبيض.

وأصدر الموقع المتخصص في نصائح السفر والطهي ترتيبًا لأفضل حساء في العالم.

لذلك فإن هذا التصنيف الجديد يتميز بوجود المطبخ الجزائري. في الواقع “شوربة بيدا”. هي واحدة من أفضل أنواع الحساء المطبوخ في العالم.

كما يتم إعداد هذا الطبق النموذجي للجزائر بشكل أساسي، في عدة مناطق من البلاد، بمناسبة شهر رمضان.

المكون الرئيسي لشوربة بيضاء هو الدجاج. تضاف إلى هذا الأخير مكونات أخرى، مثل البصل والجزر والكرفس والثوم والزبدة والقرفة والحمص.

ويمكن تقديم هذا الطبق الغني والمغذي كفاتح للشهية خلال الشهر الكريم.

وفقًا لتصنيف TasteAtlas الجديد ، يظهر “الشوربة البيضاء” في قائمة أفضل 50 نوعًا من أفضل أنواع الحساء في العالم.

وتم تصنيفها في المرتبة 32ᵉ في العالم بنتيجة 4.5 / 5.

واحتلت المركز الأول شوربة “Tonkutsu ramen” اليابانية. تليها “زوريك البولندي” التي احتلت المركز الثاني.

وعلى نفس المنوال ، احتلت المرتبة الثالثة الشوربة التركية “Mercimek çorbasi”.