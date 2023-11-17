الشوربة البيضاء الجزائرية تفتك المرتبة الأولى عربيا و16 عالميا كأحسن حساء

احتلت الشوربة البيضاء الجزائرية، المرتبة الثانية الأولى عربيا و16 عالميا. في ترتيب أحسن حساء من قبل موقع فن الطهي الشهير TasteAtlas.

في الواقع، تم تسليط الضوء على تخصص جزائري آخر من قبل الموقع العالمي. TasteAtlas، إنه “Chorba Beida” أو الحساء الأبيض.

وأصدر الموقع المتخصص في نصائح السفر والطهي ترتيبًا لأفضل حساء في العالم.

لذلك فإن هذا التصنيف الجديد يتميز بوجود المطبخ الجزائري. والتي تم تصنيفها كأفضل أنواع الحساء المطبوخ في العالم.

كما يتم إعداد هذا الطبق النموذجي للجزائر بشكل أساسي، في عدة مناطق من البلاد، بمناسبة شهر رمضان.

المكون الرئيسي لشوربة بيضاء هو الدجاج. تضاف إلى هذا الأخير مكونات أخرى، مثل البصل والجزر والكرفس والثوم والزبدة والقرفة والحمص.

ويمكن تقديم هذا الطبق الغني والمغذي كفاتح للشهية خلال الشهر الكريم.