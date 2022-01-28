الشوربة الجزائرية تحتل المرتبة السادسة عالميا كأحسن حساء

صنف تقرير حديث لشبكة سي إن إن الشوربة الجزائرية في المرتبة السادسة عالميا في ترتيب أحسن حساء.

واحتل حساء بانغا النيجيري المرتبة الأولى في ترتيب أفضل 20 نوعًا من الحساء في العالم.

وتعد بانغا شوربة بانغا لذيذة محضرة من ثمار النخيل والبندق وتشكيلة من البهارات ومجموعة متنوعة من اللحوم والأسماك.

كما احتلت شوربة فو (فيتنام) المرتبة الثانية في العالم، وهي عبارة عن حساء مصنوع من عظم مكسو باللحم البقري المغلي لثماني ساعات.

أما شوربة بورتش الأوكرانية فقد احتلت المرتبة الثالثة عالميا، هذا الحساء الحامض، الشائع في أوروبا الشرقية وشمال آسيا. مصنوع بشكل أساسي من جذر الشمندر، مما يمنح الطبق لونه الأحمر المميز.

أما المرتبة الرابعة فعادت لحساء بولابيسي الفرنسي وهو عبارة عن حساء سمك بروفنسي تقليدي نشأ في مدينة مرسيليا الساحلية.

كما عادت المرتبة الخامسة لحساء كالدو فيردي البرتغالي، يشتمل هذا “الحساء الأخضر” المغذي على خضار الكرنب والبطاطس وزيت الزيتون. والفلفل الأسود والملح والثوم والبصل، ويُضاف إليه أحيانًا النقانق.

كما عادت المرتبة السادسة لشوربة فريك الجزائرية، حيث قالت سي إن إن في مقالها إن القمح القاسي. الذي يتم حصاده بينما يكون أخضر، يسمى فريك. ويتم طبخه مع مرق الطماطم والتوابل العطرية. وتمتزج نكهتها بالحمص في مرق الدجاج أو اللحم البقري أو الضأن أو لحم الضأن. يتم تقديمه مع الليمون وقطعة من كسرة.

كما جاء في المرتبة السابعة حساء تشوبي دي كامارونيس لدولة بيرو. وهو عبارة عن حساء يتكون من الجمبري والبيض والأرز والحليب المبخر. وكذلك البطاطس وقطع الذرة.

أما المرتبة الثامنة فعادت لحساء غازباتشو الإسباني. وهو حساء بارد معروف في جميع أنحاء العالم. يتكون هذا الحساء من الخضار النيئة المخلوطة وغالبًا ما يتم الاستمتاع به خلال فصل الصيف الحار.

كما عادت المرتبة التاسعة لحساء الفول السوداني لغرب أفريقيا، وهو طبق أساسي مصنوع من الفول السوداني ومكونات أخرى مختلفة.

المرتبة العاشرة عادت لحساء جامبو الأمريكي، مصنوع من نكهة قوية ولحوم أو محار والكرفس والفلفل والبصل.

أما المرتبة 11 فكانت للحريرة المغربية، وهو حساء تقليدي من الطماطم والعدس والحمص والتوابل الحارة.

المرتبة 12 حاز عليها حساء خارتشو لدولة جورجيا. يحتوي هذا الحساء التقليدي على لحم البقر والأرز والجوز المفروم.

المرتبة 13 عادت لحساء لانتشو المعكرونة الصيني، وهو حساء المعكرونة الصينية والتايوانية. المصنوعة من لحم البقر مطهو أو مطهو باللون الأحمر، مرق اللحم البقري والخضروات والشعرية الصينية.

كما عادت المرتبة 14 لحساء موهينغا من ميانمار، وهي طبق يتكون من نودلز الأرز وحساء السمك. ويعتبر جزء رئيسي في المطبخ البورمي ويعتبره الكثيرون الطبق الوطني في ميانمار.

المرتبة 15 كانت من نصيب حساء مينودو المكسيكي، هو طبق مكسيكي حار مصنوع من اللحم. يتم إعداده بشكل تقليدي كأسرة واحدة ويتم تقديمه في التجمعات المجتمعية.

المرتبة 16 تحصل عليها حساء موكيكا دي كاماراو البرازيلي، أو حساء السمك البرازيلي مع الروبيان المقلي. هو أحد أشهر الأطباق في البلاد. إنه سهل التحضير، وله قوام رائع ، ومليء بالنكهة.

أما المرتبة 17 فعادت لحساء سوتو أيام الإندونيسي، هو حساء دجاج أصفر حار مع الشعيرية، يوجد في إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة. يضاف إليها الكركم مما يعطيها لونها الأصفر وكذلك البيض المسلوق ورقائق البطاطس وأوراق الكرفس والكراث.

كما كانت المرتبة 18 من نصيب حساء توم يوم غونغ التايلندي، وحساء نموذجي في تايلاند. يُضاف عشب الليمون بالماء الساخن وورق الكافيرا. ويُغلى المزيج ويُضاف إليه مكونات مثل الروبيان والسمك.

المرتبة ما قبل الأخيرة حاز عليها حساء تونكوتسو رامين الياباني، وهو حساء المعكرونة اللذيذ محبوب من قبل الكثيرين.

المرتبة الأخيرة كانت من نصيب حساء يايلا كورباسي التركيا. يُعرف أيضًا باسم yoğurtlu çorba، يتم طهي حساء الزبادي هذا مع الأعشاب والأرز والحمص. مع اختلافات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.