الشوط الأول.. الجزائر تتقدم على بوركينافاسو بهدف فيغولي

أنهى المنتخب الوطني الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بمنتخب بوركينافاسو بنتيجة 1-0 من تسجيل اللاعب سفيان فيغولي ف ي الدقيقة الـ18 من عمر المباراة التي يحتضنها الملعب الكبير لمراكش في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وسجل سفيان فيغولي الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ18 بعد تمريرة على طبق من زميله إسلام سليماني.

ووصل اللاعب الدولي الجزائري سفيان فيغولي لهدفه الـ17 بقميص الخضر بعد مشاركته في 3555 دقيقة منذ إنضمامه للمنتخب الوطني سنة 2012.

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