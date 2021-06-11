الشوط الأول.. الخضر يُبهرون ويضربون تونس بثنائية

أبهر المنتخب الوطني الجزائري في الشوط الأول من مواجهته الودية التحضيرية ضد المنتخب التونسي الذي تُلعب بالملعب الأولمبي لرادس بالعاصمة التونسية تونس، حيث أنهى أبطال إفريقيا الشوط الأول متفوقون بثنائية دون رد.

مُهاجم فريق السد القطري بغداد بونجاح منح التقدم للمنتخب الوطني الجزائري في الدقيقة ال19 بتسديدة قوية من داخل منطقة العمليات سكنت شباك الحارس التونسي معز حسن، الهدف الذي سجله إبن ولاية وهران ضد نسور قرطاج هو الهدف رقم 19 في مسيرته مع الخضر.

نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز أضاف الهدف الثاني للخضر في الدقيقة ال28 من مخالفة رائعة من على حدود منطقة العمليات، ويُعتبر هذا الهدف رقم 21 لصاحب الرجل اليسرى السحرية مع المنتخب الوطني.