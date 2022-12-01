الشوط الأول.. المغرب متفوق أمام كندا وبلجيكا متعادلة سلبا أمام كرواتيا

أنهى المنتخب المغربي، شوطه الاول بثنائية لهدف أمام كندا، فيما حسم التعادل السلبي الشوط الاول من مباراة بلجيكا وكورواتيا.

وتمكن زياش من تسجيل الهدف الأول للمغرب يف الدقيقة الرابعة، ليضاعف زميله النصيري النتيجة في الدقيقة 23.

كما سجل اللاعب نايف أكرد الهدف الثالث في هذه المباراة ضد مرماه، مقلصا بذلك النتيجة لصالح المنتخب الكندي.

وفي المقابل انتهى الشوط الأول من مباراة الثانية التي تجمع منتخب بلجيكا، بنظيره الكرواتي، على وقع التعادل السلبي