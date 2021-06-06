الشوط الأول.. المُنتخب المالي يفرض التعادل السلبي على الخضر

يواجه في هاته الأثناء المُنتخب الوطني الجزائري نظيره المُنتخب المالي في مُباراة ودية تحضيرية، المواجهة تُجرى بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بدون حضور الجمهور وهي الثانية لأشبال الناخب الوطني جمال بلماضي في تربص شهر جوان.
الشوط الأول من اللقاء الودي انتهى بالتعادل السلبي بين المُنتخبين، حيث عجز زملاء قائد الخضر رياض محرز عن اختراق دفاع نسور مالي رغم السيطرة النسبية، بينما اعتمد زملاء لاعب مولودية الجزائر السابق أليو ديانغ على الهجمات المُعاكسة لكن ذلك لم يُشكل خطرا كبيرا على الحارس رايس وهاب مبولحي.
وكان المُنتخب الوطني قد واجه بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة منتخب موريتانيا وديا سهرة الخميس الماضي وفاز عليه برباعية كاملة مقابل هدف وحيد، في حين سيُجري أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي آخر مُباراة ودية لهم في تربص شهر جوان يوم الجمعة المُقبل ضد المنتخب التونسي بملعب حمدي العقربي “رادس” بالعاصمة التونسية تونس.
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