الشوط الأول.. تأخر طفيف لمنتخب اليد أمام نيجيريا

الشوط الأول.. تأخر طفيف لمنتخب اليد أمام نيجيريا
انتهى الشوط الأول من مواجهة المنتخب الوطني لكرة اليد، ونظيره النيجيري، بتأخر طفيف لرفقاء المخضرم مسعود بركوس.

وحسم الفريق النيجيري المرحلة الأولى أمام نظيره الجزائري، في افتتاح مشوار المنتخبان، ضمن بطولة إفريقيا للأمم، الجارية ما بين الـ 21 والـ 31 جانفي الجاري، بمدينة “كيغالي الرواندية” لصالحه. بنتيجة 16-13.

وستبحث التشكيلة الوطنية عن التدارك في الشوط الأول، على أول العودة في النتيجة وتحقيق الفوز في أول لقاءتها ضمن المنافسة القارية. لتأكيد نواياها بعد تنشيطها نهائي نسخة 2024.

يشار إلى أن المنتخب الوطني، المتواجد في المجموعة الأولى من النسخة الـ 27 لـ “كان” كرة اليد. سيواجه غدا رواندا، قبل ملاقاة زامبيا يوم السبت القادم. في الجولة الـ 3 والأخيرة من دور المجموعات.

