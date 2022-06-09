الشوط الأول.. محليو الخضر مُتفوقون بثنائية أمام الكونغو الديمقراطية

انتهى الشوط الأول من المواجهة التي تجمع المُنتخب الوطني للاعبين المحليين بمُنتخب الكونغو الديمقراطية بتفوق الخضر.

وذلك بهدفين دون رد في اللقاء الذي يندرج لحساب الجولة الثانية من الدورة الودية للمُنتخبات المحلية المُقامة بالجزائر.

حيث تُلعب المواجهة بملعب 05 جويلية الأولمبي، كما شهدت تسجيل، رضا بن سايح، وبلال بن حمودة من ركلة جزاء ثنائية الخضر في الدقيقتين 10 و13.

وكان المُنتخب الوطني المحلي قد فاز في الجولة الأولى على مُنتخب النيجر بهدف يتيم دون رد.