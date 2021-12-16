الشوط الثالث.. يشعل صفحات التواصل الإجتماعي

انتقد جمهور كرة القدم ورواد الفضاء الأزرق، في الوطن العربي، ما قام به الحكم البولندي “سيمون مارسينياك” عند احتسابه 19 دقيقة كوقت بدل الضائع في مباراة نصف النهائي بين الجزائر وقطر.

وفور انتهاء المقابلة، انفجرت مواقع التواصل الإجتماعي، فايسبوك انستغرام وتويتر. في الجزائر والعالم العربي، بالتعليقات الغاضبة والساخرة من الحكم البولندي.

في حين راح الجزائريون، يحتفلون بالفوز المحقق للخضر على البلد المنظم صاحب الأرض والجمهور. بالرغم من إضافة الحكم البولندي ما أسماء الفايسبوكيون بـ “الشوط الثالث”، على طريقتهم الخاصة بصور مضحكة وعبارات ساخرة.

كما انتقينا لكم بعض من الصور والتعاليق المضحكة التي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي. وتداولها الفايسبوكيون للتعبير عن انتقادهم للحكم.

ولم تقتصر التعليقات الساخرة على المناصرين فقط. بل تفاعلت معها القنوات الرياضية والاستوديوهات التحليلية التي اعتبرته أطول وقت بدل ضائع في العالم.

وحتى اللاعبون والصحفيون والفنانون عبر العالم العربي، تفاعلوا مع ترند “الوقت الإضافي” . وعبروا عن ما أسموه بـ “مهزلة تحكيمية”، فخورين بالفوز المستحق للخضر أمام العنابي القطري.

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وتمكن زملاء بلايلي من قطع تأشيرة التأهل إلى نهائي كأس العرب. وهذا بعد الفوز المحقق سهرة أمس الأربعاء، أمام المنتخب القطري بنتيجة 2-1.

وسجل المدافع جمال بن العمري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ59 من عمر المباراة. قبل أن يعدل النتيجة المنتخب القطري عن طريق اللاعب منتاري في الدقيقة 90+7.

وتمكن المنتخب الجزائري من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الـ90+17 عن طريق ركلة جزاء سجلها يوسف بلايلي.

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