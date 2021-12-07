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الرياضة

الشوط الأول.. الخضر مُتفوقون على مصر بهدف يتيم

بقلم حواز عبد النور
الشوط الأول.. الخضر مُتفوقون على مصر بهدف يتيم
الخضر مُتفوقون
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انتهى الشوط الأول من مواجهة المُنتخب الوطني الجزائري أمام نظيره المصري بتفوق الخضر بهدف يتيم دون رد.

حيث منح المُدافع المحوري محمد أمين توغاي التقدم للمُنتخب الوطني الجزائري.

مُدافع فريق الترجي الرياضي التونسي سجل الهدف الأول للخضر في الدقيقة ال19 بتسديدة من داخل منطقة العمليات ارتطمت بلاعب مصر واستقرت في الشباك.

المواجهة الجارية باستاد الجنوب بقطر تدخل لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لمُنافسة كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021.

رابط دائم : https://nhar.tv/o2Z4O
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