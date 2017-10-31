«الشومارة» والتجار..هؤلاء هم «الكاميكاز» في طرقات الجزائر! 

إحصائيات المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات تكشف:

كشف المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات، عن أرقام مدهلة تمثل الإحصائيات الخاصة بحوادث المرور، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2017، والأسباب الرئسية التي تقف وراء حوادث المرور المميتة على غرار السرعة واستعمال الهاتف النقال، بالإضافة إلى المناورات الخطيرة، حيث بلغت الحصيلة أزيد 19 ألف حادث مرور تسبب في وفاة 2800 شخص و28 ألف جريح، حيث جاءت كل من العاصمة والمسيلة وسطيف على رأس هذه الولايات.

وحسب الإحصائيات التي تخص التسعة أشهر الأولى من سنة 2017 والصادرة عن المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات، التي تحصلت «النهار»على نسخة منها، فإن المناطق الحضرية قد سجلت 11 ألف حادث مرور، فيما سجلت المناطق الريفية أقل من 8 آلاف حادث مروري، وجاءت كل من الجزائر العاصمة والمسيلة وسطيف في المراتب الأولى للقائمة السوداء من حيث عدد حوادث المرور وعدد المصابين والقتلى، أين حلت العاصمة في المرتبة الأولى بـ1104 حادث مرور و103 قتيل و1440 جريح، فيما جاءت المسيلة في المتربة الثانية بـ841 قتيل و1351 جريح، فيما حلت ولاية سطيف في المرتبة الثالثة بـ724 حادث مرور تسبب في مقتل 92 شخصا وجرح 988 شخص، لتليها كل من ولايات برج بوعريريج وبسكرة ومعسكر وباقي الولايات.

وبخصوص ضحايا حوادث المرور، فقد جاءت الفئة الشبانية ما بين 20 و29 سنة بـ592 قتيل، والأطفال أقل من 9 سنوات في المرتبة الثانية بـ246 قتيل.

وحسب ذات الوثيقة، فإن أكبر المتسببين في الحوادث المرورية هم الأشخاص العاطلون عن العمل والذين لا يزاولون أي مهمة بـ4838 حادث مروري يليهم السائقون المهنيون بـ3092 حادث والموظفون بـ2383 حادث، فيما جاء التجار في المرتبة الرابعة بـ1900 حادث مرور، فيما جاء الفلاحون في المرتبة الأخيرة بـ924 حادث مرور، كما جاء أكبر عدد من المتورطين في الحوادث المرورية السائقون الذين لديهم رخص سياقة تقل أعمارها عن سنتين بـ5463 حادث، يليهم السائقون الذين لم تتجاوز رخص سياقتهم 5 سنوات بـ4374 حادث، فيما تسبب السائقون الذين لا يمتلكون رخص سياقة في 2013 حادث مرور.

وكانت الفئة العمرية ما بين 18 و29 سنة من أكبر المتسببين في حوادث المرور تليها الفئة التي يتراوح سنها ما بين 30 و39 سنة بـ5500 حادث، وفي هذا السياق جاء أصحاب السيارات الخفيفة في المتربة الأولى بـ14 ألف حادث مرور، يليهم أصحاب مركبات الوزن الثقيل بـ1534 حادث وأصحاب الدرجات بـ2404 حادث. وجاء على رأس أسباب حوادث المرور، السرعة، والتي تسببت في 22 من المئة من الحوادث المرورية، والتجاوز الخطير بنسبة 6 من المئة، ونقص الانتباه بنسبة 12 من المئة والمناورات الخطيرة بنسبة تقارب 5 من المئة، والسياقة تحت تأثير المخدرات بـ1.52 من المئة، فيما جاء الاستعمال اليدوي للهاتف النقال بنسبة 0.18 من المئة.