الشياطين الحمر يريدون سليماني

دخل الدولي الجزائري، إسلام سليماني، مهاجم موناكو الفرنسي، ضمن اهتمامات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكشف وسائل إعلام إنجليزية، اليوم الجمعة، عن تواجد اسم إسلام سليماني، ضمن مخططات نادي مانشستر يونايتد، في الميركاتو الجاري.

وترى إدارة الشياطين الحمر، في مهاجم الخضر، أحد الحلول المتوفرة، لتعويض مهاجمهم ماركوس راشفورد الذي سيغيب عن الملاعب لثلاثة أشهر بداعي الإصابة.

ويفكر مسؤولو مانشستر يونايتد، في التعاقد مع سليماني (32 عاما)، على شكل إعارة إلى نهاية الموسم الجاري.