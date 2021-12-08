الشيبي: “سنستعد لمباراة الجزائر بنفس الجدية والتركيز”

أكد الظهير الأيمن للمنتخب المغربي محمد الشيبي أن الهدف الأساسي لأسود الأطلس من مواجهة الخضر، هو تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور تصف النهائي.

ويواجه المنتخب الوطني سهرة السبت المنتخب المغربي بملعب التمامة بالعاصمة القطرية الدوحة في إطار الدور ربع النهائي من منافسة كأس العالم للمنتخبات العربية.

وقال الشيبي في تصريح تلفزيوني على هامش الحصة التدريبية للمنتخب، اليوم الأربعاء: “هي مباراة سنستعد لها كجميع المقابلات، الأهم بالنسبة لنا هو الفوز وتحقيق التأهل من أجل تشريف الجماهير المغربية وإسعادها”.

وأضاف: “نحن نشتغل كمجموعة واحدة وتسود بيننا روح عائلية ومن يُشارك يؤدي الواجب، نستهدف التأهل والتتويج بلقب كأس العرب، هذا هو هدفنا الأساسي من هذه المشاركة”.

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