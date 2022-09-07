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قناة النهار

“الشيخ البشير: “افرحوا لتوبة اخوتكم وماتخلوهمش يعاودوا يخرجوا طريق بسبب انتقاداتكم واحكامكم

بقلم قناة النهار
“الشيخ البشير: “افرحوا لتوبة اخوتكم وماتخلوهمش يعاودوا يخرجوا طريق بسبب انتقاداتكم واحكامكم
حكاية نجاح
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