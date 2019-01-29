الشيخ السديس يبارك للجزائر المسجد الأعظم

قالت النقابة الوطنية للزوايا الاشراف ان نقيبها إتصل بالشيخ عبد الرحمان السديس امام الحرم المكي.

الذي اثنى على الجزائر ورجالها طالبا من الله التوفيق والسلامة والامن والرقي، والذي بارك للجزائر المسجد الاعظم.

الذي قال فيه جعل الله منبره منبر علم يراد به الخير والبركات للامة العربية جمعا ونشر السلام والتآخي والتآزر.

كما طلب البطانة الصالحة للمسؤولين في الجزائر، ورزقهم الله الطاعة وولى بخيرهم على شعبهم.

ونشرت النقابة على صفحتها الرسمية في فايسبوك: يتقدم السيد النقيب حفظه الله عامر سليم بن سعد الحسنى.

على اتصال الشيخ عبد الرحمن السديس امام الحرم المكي ولله الحمد و المنى.

كما اثنى على الجزائر ورجالها طالبا من الله التوفيق والسلامة والامن والرقي مباركا لنا المسجد الاعظم.

الذي قال فيه جعل الله منبره منبر علما يراد به الخير والبركات للامة العربية جمعا ونشر السلام والتآخي والتآزر.

كما طلب البطانة الصالحة لولاة امورنا ورزقهم الطاعة وولى بخيرهم على شعبهم وهو القادر والحمد لله رب العالمين.