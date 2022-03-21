الشيخ الطاهر آيت علجت يصاب بوعكة صحية..بلمهدي يزوره بالمستشفى

قام وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، يوسف بلمهدي اليوم الاثنين بزيارة الشيخ الطاهر آيت علجت بعد اصابته بوعكة صحية ألزمته دخول المستشفى.

وجاء في منشور للوزارة عبر صفحتها على الفايسبوك، أنه إثر إصابة صاحب الفضيلة العلّامة الشيخ محمد الطاهر آيت علجت بوعكة صحية ألزمته دخول المستشفى،

أين قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي اليوم بواجب الزيارة لفضيلة الشيخ للاطمئنان على صحته، وسجل بارتياح حالته الصحية المستقرة.

وأضافت:”حفظ الله شيخنا الفاضل في صحته، وأبقاه ذخرا للجزائر وللأمة الإسلامية.”

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