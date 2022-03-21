الشيخ الطاهر آيت علجت يصاب بوعكة صحية..بلمهدي يزوره بالمستشفى
قام وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، يوسف بلمهدي اليوم الاثنين بزيارة الشيخ الطاهر آيت علجت بعد اصابته بوعكة صحية ألزمته دخول المستشفى.
وجاء في منشور للوزارة عبر صفحتها على الفايسبوك، أنه إثر إصابة صاحب الفضيلة العلّامة الشيخ محمد الطاهر آيت علجت بوعكة صحية ألزمته دخول المستشفى،
أين قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي اليوم بواجب الزيارة لفضيلة الشيخ للاطمئنان على صحته، وسجل بارتياح حالته الصحية المستقرة.
وأضافت:”حفظ الله شيخنا الفاضل في صحته، وأبقاه ذخرا للجزائر وللأمة الإسلامية.”
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سخان مائي شمسي وإنارة ذكية في المساجد مع قرب رمضان
كما قال وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، اليوم الاثنين، أن تحسيس المواطن عن طريق المساجد يعتبر قدوة. كما أشار بلمهدي، إلى أن الناس عندما يشاهدون مساجدهم فيها تقنيات حديثة ومتطورة يفرحون.
وأضاف بلمهدي، أن الخطاب الديني يساهم في بث ثقافة الاقتصاد، وينشر الوعي بعدم التبذير. موضحا، أن الجزائر مقبلة على شهر رمضان، الذي تكثر فيه السهرات واللقاءات.
في حين، أكد وزير الانتقال الطاقوي، أن القطاع بمعية وزارة الدينية، تعمل بطريقة توافقية. لما لها من دور كبير في تحسيس المواطنين من الإسراف في الطاقة. كما قال الوزير، أن الاتفاقية تأتي في مرحلة هامة والتي يشهد فيها العالم نفاد الوقود.
وتخص العملية، الانارة الذكية في المساجد والسخان المائي الشمسي، الذي سيتم تزويد به الكثير من المساجد. مضيفا، أن مصادر الطاقة الأخرى باهضة الثمن.