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قناة النهار

الشيخ النوي: آبار إرتوازية في سعيدة.. ما خدمو بيهم ما غلقوهم ووالي المسيلة يأمر بتغطية الآبار

بقلم قناة النهار
الشيخ النوي: آبار إرتوازية في سعيدة.. ما خدمو بيهم ما غلقوهم ووالي المسيلة يأمر بتغطية الآبار
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