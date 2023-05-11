قناة النهار الشيخ النوي: أشخاص يرمون الطماطم في المزبلة.. التبذير وين لحق بقلم النهار أونلاين نشر في 11 ماي 2023 - 21:51 شارك غرِّد أرسل 81 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/SnXg3 اقرأ أيضا ارزقي رمان لصحفي.." مانقدرش نعطيك الوصفة والخطة لي نلعب بيها أمام المنتخب المغربي" قناة النهار 09 ماي "رئيس الجمهورية :" الجزائر كبيرة جدا ويجب أن نكون كبارا في نفس مستواها قناة النهار 06 ماي طالع هابط: شاهد الماء ضايع عندو سنين في جيجل والنوي يبعث برسالة لوزير الري قناة النهار 30 أفريل أمطار رعدية على أغلب المناطق الشرقية و الوسطى..التفاصيل قناة النهار 07 ماي أجواء حارة.. طقس الخميس 04 ماي 2023 قناة النهار 04 ماي إفتتاح أشغال ندوة علمية حول دور المسجد في الوقاية من آفة المخدرات قناة النهار 11 ماي الطارف: إعتداءات وسرقات على ممتلكات مؤسسة سونلغاز والأمن بالمرصاد قناة النهار 09 ماي رئيس الجمهورية: عندما دعوت لتشجيع المجتمع المدني لم أكن أهدف لتجاوز الأحزاب قناة النهار 06 ماي مشاكل الفلاحين بحاجة إلى صوت .. أين هو الإتحاد الوطني للفلاحين قناة النهار 04 ماي بجاية : قلة مبالغ ميزانية مخطط البلديات يعطل تجسيد عمليات التنمية المحلية قناة النهار 01 ماي