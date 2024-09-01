قناة النهار الشيخ النوي: أعيان النعامة ينظمون تجمع شعبي دعما للمترشح الحر عبد المجيد تبون بقلم قناة النهار نشر في 01 سبتمبر 2024 - 22:43 الجزائر شارك غرِّد أرسل 13 0 رابط دائم : https://nhar.tv/onNpG الجزائر اقرأ أيضا صريح جدا/ مواطن : " راني موجّد صبعي للإنتخابات وعندي 3 بطاقات إنتخاب !!" قناة النهار 15 أوت صريح جدا : السياحة الجبلية..بديل الشواطئ في فصل الصيف عند الجزائريين قناة النهار 01 سبتمبر شاهد وصول الأبطال إيمان خليف..كيليا نمور و جمال سجاتي إلى أرض الوطن قناة النهار 12 أوت صريح جدا : وقتاش تتزوج..أكثر سؤال يحرج الشباب الجزائري ! قناة النهار 19 أوت ابراهيم مراد: "المترشح تبون من خلال عهدته الأولى رغم الظروف الصعبة عمل حتى يضمن كرامة المواطن" قناة النهار 26 أوت غليزان / الدرك الوطني يوقف مروجين ويحجز 1274 قرص مهلوس قناة النهار 14 أوت الشيخ النوي أوفيسيال : عادة "المعروف " أو دعاوي الخير من سكان النعامة للمترشح الحر عبد المجيد تبون قناة النهار 01 سبتمبر مراد : المترشح الحر عبد المجيد تبون يلتزم برفع الأجور والمنح والعلاوات قناة النهار 26 أوت لمين عصماني : " الشعب راهو مدرك ولايمكن إستغبائه" قناة النهار 21 أوت مواطنة من تيزي وزو: "الأبواب كلها مفتوحة للأحزاب مرحبا بيكم وسنصوت للأحسن" قناة النهار 24 أوت