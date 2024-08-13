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قناة النهار

الشيخ النوي أوفيسيال: الأفافاس تؤكد على صعوبة تنظيم تجمعات في ظل الحرّ الشديد

بقلم النهار أونلاين
الشيخ النوي أوفيسيال: الأفافاس تؤكد على صعوبة تنظيم تجمعات في ظل الحرّ الشديد
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رابط دائم : https://nhar.tv/ccntV
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