قناة النهار الشيخ النوي: إحتجاجات بطريقة خاصة في الجلفة.. حرق النفايات في وسط مدينة عين وسارة بقلم النهار أونلاين نشر في 13 جويلية 2021 - 22:46 شارك غرِّد 27 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=960202 اقرأ أيضا بجاية: شاهد وفرة محصول فاكهة البطيخ الأحمر "الدلاع" بالمستثمرة الفلاحية "مخلوفي" بالقصر قناة النهار 29 جوان وجهات سياحية داخلية.. برامج الوكالات السياحية خلال العطلة الصيفية قناة النهار 02 جويلية سطيف: إرتفاع أسعرا المواشي .. المواطن متذمر والموال يبرر قناة النهار 30 جوان البرك والوديان .. وجهة الأطفال والشباب للترفيه بعد غلق المسابح قناة النهار 29 جوان