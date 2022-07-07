قناة النهار الشيخ النوي: إستعراض عسكري ضخم في عيد الإستقلال.. الجيش جيشنا والعتاد عتادنا بقلم النهار أونلاين نشر في 07 جويلية 2022 - 23:53 شارك غرِّد أرسل 42 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/s1bGD اقرأ أيضا طالع هابط: النوي يشيد بإحترام مدة إنجاز سكنات تم توزيعها في عيد الإستقلال قناة النهار 07 جويلية عبد النور بن جمعة يتوج بالبرونزية في سباق 400 متر قناة النهار 02 جويلية الملاكم "أسامة مرجان" يفوز على البوسني رحيمتش قناة النهار 29 جوان بلماضي: مرحبا بكل من يقدم الإضافة لكرة القدم الجزائرية قناة النهار 26 جوان المدير الفني للجيدو: هذا هو الفرق بين تحضير الرياضيين الجزائريين والأوروبيين قناة النهار 29 جوان وصول رئيس الجمهورية رفقة الفريق الأول شنقريحة للاشراف على الاستعراضات العسكرية قناة النهار 05 جويلية تكنولوجيا: أكثر من 200 ميغا بايت.. موبيليس تبهر سكان وهران وزائريها بأعلى تدفق قناة النهار 23 جوان ترقية الفريق السعيد شنقريحة إلى رتبة فريق أول الوطني 04 جويلية برنامج Toutes Options: عرض السيارات الكلاسيكية بمناسبة إحتفالية الكرز بمليانة قناة النهار 18 جوان منور بن رقية مبارز المنتخب الوطني .. حسبي الله ونعم الوكيل لي ما عطناش الإمكانيات اللازمة قناة النهار 04 جويلية