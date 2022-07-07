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قناة النهار

الشيخ النوي: إستعراض عسكري ضخم في عيد الإستقلال.. الجيش جيشنا والعتاد عتادنا

بقلم النهار أونلاين
الشيخ النوي: إستعراض عسكري ضخم في عيد الإستقلال.. الجيش جيشنا والعتاد عتادنا
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