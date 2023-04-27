قناة النهار الشيخ النوي: إنطلاق مشروع لإنشاء قنوات الصرف الصحي بورقلة بعد ما هدرنا عليها بقلم النهار أونلاين نشر في 27 أفريل 2023 - 22:40 شارك غرِّد أرسل 14 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Di0Sj اقرأ أيضا طارق وعزان: لحقنا لمفترق الطرق وتفارقنا قناة النهار 12 أفريل نوال زعتر: فنانين كبار ونجوم لم يدرسوا التمثيل وتعلموا بالتجربة قناة النهار 14 أفريل فاطمة بلحميسي: خدمت أعمال لم أكن مقتنعة بهم وعملت على جال المال قناة النهار 13 أفريل تزامنا وعيد الفطر .. الأمن الوطني يسطر برنامج خاص بهذه المناسبة قناة النهار 20 أفريل معيشة فالـ Good | الحلقة 20 | خالتي باية قناة النهار 11 أفريل الوزير الأول يؤدي صلاة العيد بالجامع الكبير بالعاصمة قناة النهار 21 أفريل رحيم بن عيشوبة يوضح الهدف من سلسلة "Inspecteur كمال" قناة النهار 07 أفريل بشرى عقبي: الخرجات الرقابية لمصالح الأمن والتجارة ساهمت في تقليص ظاهرة إنعدام النظافة في المطاعم قناة النهار 08 أفريل الفنانة "منال غربي" تكشف عن جديدها في طابع الشعبي الأندلسي قناة النهار 14 أفريل تحريات ترافق أعوان الجمارك بتامنغست للإطاحة بعصابات تهريب الزيت والسميد للخارج.. مشاهد حقيقية قناة النهار 25 أفريل