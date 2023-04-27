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قناة النهار

الشيخ النوي: إنطلاق مشروع لإنشاء قنوات الصرف الصحي بورقلة بعد ما هدرنا عليها

بقلم النهار أونلاين
الشيخ النوي: إنطلاق مشروع لإنشاء قنوات الصرف الصحي بورقلة بعد ما هدرنا عليها
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