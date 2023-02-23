قناة النهار الشيخ النوي: الرئيس تبون أعطى ضمانات للمستثمرين والمسؤولين عن الإستثمار راهم راقدين بقلم النهار أونلاين نشر في 23 فيفري 2023 - 22:47 شارك غرِّد أرسل 37 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/gbt9S اقرأ أيضا أمن: توقيف 12 شخص مشتبه فيه في قضية عصابة أحياء والشجار بالأسلحة بالعاصمة قناة النهار 08 فيفري الحماية المدنية : الشيئ لي ساعدنا في عملية الإنقاذ هو تركيبة رجل الحماية الجزائري قناة النهار 14 فيفري وقت التغيير: السيدة حبيبة.. أم مثالية لأربعة أطفال تطمح للعودة إلى ريعان شبابها بطلب من زوجها قناة النهار 22 فيفري حمزة قيطاري .. صوت يصدح بالإنشاد والفن الملتزم قناة النهار 18 فيفري شيماء تباني تفتك جائزة الجزائر الدولية للقرآن ومحسن يحقق حلم صانع محتوى بزيارة بيت الله هو وعائلته قناة النهار 18 فيفري عبد المجيد مناصرة: سأقدم إضافة لحركة حمس وسأفتح المجال للطاقات والكفاءات قناة النهار 13 فيفري "سفيان بايزيد :"المباراة ستكون قوية ونحن جاهزون قناة النهار 03 فيفري كوثر أوعلال: أنا أحضر من أجل أبي وأتمنى تحقيق حلمه بالحصول على ميدالية في أولمبياد 2024 قناة النهار 19 فيفري الجزائر تفتك كأس العالم للحلويات بمونديال الطبخ بتونس قناة النهار 14 فيفري كوثر أوعلال تشكر رئيس الإتحادية الجزائرية للجيدو على كل ما قدمه لها .. أنت راجل قناة النهار 19 فيفري